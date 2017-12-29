С кем Путин встретит Новый год

Владимир Путин встретит Новый год традиционно – в кругу друзей. О планах президента рассказал Дмитрий Песков.

Президент России не изменяет своим традициям. Владимир Путин встретит 2018 год дома, в кругу близких и друзей, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он традиционно встречает его дома и традиционно в кругу близких, друзей. Для него это семейный праздник, за исключением, когда это не связано с работой", – сказал пресс-секретарь.

А последний рабочий день уходящего года президент России проведет в Москве. У него назначены важные встречи.

"Путин в Москве сегодня. Внутренние совещания. Публичным будет его общение с главой Россельхозбанка. Они регулярно общаются. Работа рутинная – у президента до 6-7 есть внутренние совещания", — сообщил журналистам Песков.

Президент России ���� Владимир #Путин встретился с детьми, приехавшими на Общероссийскую новогоднюю ёлку��в #Кремль. По традиции на мероприятие съезжаются лучшие ученики, победители различных олимпиад, воспитанники детских домов. pic.twitter.com/r8UiopoOZO — ГК РФ ���� в Женеве (@RusConsulGen) 26 декабря 2017 г.

Президент занят не только работой – Путин рассылает новогодние подарки. Так, больной раком 13-летний мальчик из села Прилуки в Приморье получил к празднику компьютер. Купить его самостоятельно семья не могла, так как все деньги уходят на лечение ребенка. Поэтому мама Сергея решила написать о желании сына Владимиру Путину. Подарок президента передал мальчику врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов, передает ТАСС.

Кроме того, Путин передал подарок к Новому году учащейся шестого класса школы №32 Ижевска Ксении Верновой. Девочка недавно начала профессионально заниматься хоккеем с шайбой, тренируясь в спортшколе №9 наравне с мальчиками. Она написала письмо президенту с просьбой подарить ей новые хоккейные коньки.

Ранее сообщалось, что большинство граждан России назвали президента Владимира Путина политиком года.