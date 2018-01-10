Ведущие унизили завравшегося украинца в прямом эфире

Российские ведущие поставили на место украинского политолога. Максим Яли обвинил Московский патриархат в поставках оружия на Донбасс.

В качестве доказательств безумной версии, представитель Киева представил некие видео, якобы размещенные на YouTube. Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов резко заткнул Максима Яли, заявив, что на том же сайте можно найти унизительное видео, на котором глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет просит у США оружие. Кроме того, священнослужитель благословлял бойцов ВСУ во время активной фазы так называемой антитеррористической операции на Донбассе, подчеркнул Попов.

Очередной выпуск политического ток-шоу был посвящен блокаде украинских храмов, подчиняющихся Московскому патриархату. Правые радикалы требуют от настоятелей церквей переходить в никем не признанный Киевский патриархат. ""Эти люди (украинские радикалы), приходят в церкви называют себя раскольниками, приносят факелы и дубинки и "отжимают" церкви. А вы говорите, что все в порядке и ничего страшного не происходит", – обратила внимание ведущая шоу Ольга Скабеева.

Напомним, ранее Dni.Ru неоднократно писали о дискриминационных законах, разрабатываемых Киевом. Патриарх Кирилл обратился с посланием к президенту Украины Петру Порошенко. Предстоятель РПЦ обеспокоен возможным принятием депутатами Рады законов, дискриминирующих украинских православных.

"За 2014-2016 годы на территории Украины праворадикальными элементами было насильственно захвачено более 40 храмов Украинской православной церкви, – напоминает его святейшество. – Формальной основой для таких захватов служит так называемый референдум жителей села, принимающих решение о "переходе" общины".

"Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии", – отмечает патриарх Кирилл.