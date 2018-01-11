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Общество

Ведущие политического шоу на "России 1" возмутили отдыхом в Европе

Евгений Попов, Ольга Скабеева. Фото: instagram.com/olgaskabeeva
Ведущие ток-шоу "60 минут" подверглись резкой критике в соцсетях. Пользователей возмутило, что Ольга Скабеева и Евгений Попов на время новогодних праздников поехали отдыхать в "ненавистную Европу".
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Кадры отдыха семейство телеведущих разместило в своем блоге. Однако на вопросы подписчиков, где именно они проводят новогодние праздники, Ольга Скабеева и Евгений Попов предпочли не отвечать.

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Заподозрившие неладное пользователи занялись собственным расследованием. Так, на опубликованном Ольгой видео с курорта они разобрали иностранную речь. Кроме того, на автомобилях российские пинкертоны разглядели европейские номера.

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)

Аниматор, занимавшийся с сыном журналистов Захаром, был одет в костюм популярного австрийского персонажа – пингвина Бобо. Лента медали на груди ребенка выполнена в цветах национального флага Австрии, а на попавшей в кадр куртке заметили логотип известного австрийского банка.

Комментаторы засыпали ведущих, постоянно критикующих в своих передачах Европу, вопросами, почему они отправились в страну НАТО, исповедующую "чуждые" ценности. "Это в Сочи? Не верю, что такая патриотка могла выехать за границу", – сомневается sonof_sun. "Сразу видно что Патриоты своей родины!!!Берегут свою природу, едут во Францию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – пишет anatoliikasarov. "Поэтому и существует этот перекос в нашей стране, одним времени не хватает отдохнуть, а другим не здохнуть от зарплат в 10-15 т. рублей. Хорошего отдыха...." – возмущается tigr742812. 

"Скабеева с Поповым наслаждаются падением Европы так сказать с первых рядов. И ведь не побоялись сына маленького привезти в этот рассадник Содома и Гоморры. Люди с нервами и выдержкой", – заключили комментаторы. 

Автор: Андрей Евлампиев11 января 2018, 12:07

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