Московские школьники объявили забастовку

"Забастовка учеников" объявлена в московской школе №734. Школьников и родителей возмутило решение администрации учебного заведения о демонтаже спортивного комплекса.

Действия администрации не были согласованы ни с учителями, ни с управляющим советом школы. А родители считают спорткомплекс своего рода символом учебного заведения, вдобавок очень важным для педагогического процесса.

В школе, в свою очередь, заявляют: комплекс пришлось демонтировать, чтобы избежать несчастных случаев среди учеников. Руководство утверждает, что не было возможности подтвердить безопасность спортивных снарядов и покрытий. В то же время родителей пытаются успокоить тем, что покупка безопасного спортинвентаря запланирована на 2018 год.

При этом дети и их родители не посягают на полномочия директора. Претензия одна: решение принято без согласования с ними и во время каникул, сказала мать одного из учеников школы имени Тубельского Вера Рыклина.

"Мы оставили своих детей дома, и формулировка такая: мы сегодня отказываемся от услуг образования и собираемся у школы с родителями. Можно назвать это забастовкой. Мы выражаем свое отношение к произошедшему, потому что в каникулы произошло событие – был демонтирован спортивный комплекс на третьем этаже... Собственно, вопрос не в том, что было сделано, а в том, как это было сделано", – заявила Рыклина радиостанции "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что родители учеников школы №734 пытались добиться отстранения от должности директора Сергея Москаленкова. Новый руководитель был назначен в мае 2017 года. Родители утверждают, что он устроил "чистку кадров", отказался от взаимодействия с управляющим советом и предоставления ему финансовой отчетности.



По их мнению, в деле воспитания подрастающего поколения гласность очень важна. Им бы хотелось, чтобы управляющий совет заранее ставили в известность о подобных намерениях администрации.