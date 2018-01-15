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Общество

Какой будет погода в крещенскую ночь

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Гидрометцентр России дал предварительный прогноз на ночь 19 января. Для жителей центральных областей крещенские купания обещают быть комфортными.
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Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, лютых крещенских морозов в средней полосе нашей страны не ожидается. В Москве и области в крещенскую ночь будет от -3 до -8 градусов. Днем 19 января потеплеет до -1 градуса. При этом будет снежно и облачно. Примерно такая же погода на Крещение будет и во всех близлежащих от столицы областях.

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На севере европейской территории, в Вологодской области немного холоднее – до -10. В Новгородской области ночью -4, днем -1. Южнее – в Липецкой и Воронежской областях – ночью -6…-8 градусов, днем -1…-3. На Ставрополье – ночью -5, днем – +1. В Краснодарском крае ночью -1, днем +6, передает Rg.ru.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в крещенскую ночь ожидается -4, днем -1 градус. Холоднее в Мурманской и Архангельской областях: -12…-9 градусов.

Настоящие крещенские морозы ждут сибиряков. В Новосибирске ночью до -23, днем до -20. В Омской области -25…-17. Самым лютым холодом отметится ночь на 19 января в Красноярске – будет -29 градусов, днем "потеплеет" до -23. Холодно и на Дальнем Востоке. На Чукотке и в Магадане -26…-18 градусов. Чуть теплее на Камчатке: ночью -12, днем -7 градусов. Во Владивостоке -13…-6.

Напомним, что в Новый год жители средней полосы России остались без снега, при этом температура воздуха намного превышала нормальные для этого времени значения. Погодные аномалии начались с приходом календарной зимы. На Москву то обрушивался ледяной ливень, превращавшийся в гололед, то снегопад, приводящий к настоящему потопу.

Автор: Людмила Фоканова15 января 2018, 08:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне нырнули в прорубь в Крещение

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