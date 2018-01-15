"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию

Подозрения на беременность у 11-летней девочки из австралийского Квинсленда не оправдались. Чериш Роуз отправили на химиотерапию: у нее обнаружилась десятикилограммовая опухоль.

Одноклассницы дразнили девочку "беременной". Изменения заметили два месяца назад: живот у Чериш становился все больше, девочка угасала на глазах, некогда жизнерадостный и активный ребенок стал часто плакать и капризничать.

Когда за пару недель Чериш потеряла сразу 14 килограммов в весе и стала жаловаться на острую боль, мать повела ее к врачу. Из местной клиники ее сразу перевезли в центральный госпиталь в Брисбене. Врачи, осмотрев пациентку, тоже поначалу решили, что она беременна, однако потом на яичниках обнаружили огромную опухоль.

"При поверхностном осмотре врачи подумали, что она беременна, а потом эта опухоль... Я зарыдала прямо в больнице от страха", – рассказала мать.

К счастью, вскоре медики выяснили, что опухоль доброкачественная. Однако прежде чем ее можно будет удалить, пациентке предстоит курс химиотерапии – хирурги возьмутся за дело, когда новообразование уменьшится. Лечение уже дает результаты, хотя операции еще придется подождать, пишет Daily Mail.

"Когда мне сказали, что опухоль Чериш можно вылечить, это был самый лучший момент в моей жизни. Остальные проблемы – просто ничто. Но нас ждет долгая дорога к выздоровлению..." – призналась мать девочки Луиза.

Женщина собралась было продавать бизнес – она не успевала ухаживать за своей дочерью и вести дела магазина одновременно. Но ей помог один из менеджеров компании. Он предложил взять на себя все обязанности Луизы, пока дочь не пойдет на поправку.