В России рак победили "голоданием"

Ученые из МГУ и их коллеги смогли остановить рост раковых клеток. Специалисты заставили опухоль "голодать".



Авторы исследования решили проверить, возможно ли полностью подавить развитие злокачественных новообразований, перекрыв их клеткам доступ к питательным веществам. "Известно, что аутофагия может вызываться частичным ограничением питательных веществ. Нас заинтересовал вопрос: что за этим стоит? Механизм этого явления мы и изучили", – рассказывает Борис Животовский, профессор биологического факультета МГУ.

Для эксперимента ученые вырастили две колонии "бессмертных" раковых клеток и лишили их питательных веществ. После этого стали наблюдать за изменениями в клеточном и молекулярном составе "голодающих" новообразований. Биологи заметили, что активность некоторых участков ДНК и белков заметно снизилась в условиях дефицита питательных веществ.

В частности, специалисты отметили, что ген Mcl-1, отвечающий за сохранение клетки от самоуничтожения заметно снизил активность. Таким образом, раковые опухоли потеряли свою невероятную устойчивость к внешним раздражителям, с помощью которых медики пытались разрушить их цепочки ДНК.

В работе, опубликованной в научном журнале BBA General subjects, ученые отмечают, что аналогичного эффекта можно добиться при помощи некоторых химических препаратов, которые делают молекулы с информацией о гене Mcl-1 невидимыми для опухоли. За последние годы исследователи создали сразу несколько веществ такого рода, и часть из них (к примеру, препарат ABT-293) уже прошла проверку регулирующих органов в США.

Отмечается, что уже существующие аналоги блокируют работу Mcl-1 не только в пораженных, но и в здоровых клетках. Российские ученые надеются, что их работа поможет адаптировать эти препараты для борьбы именно с раковыми образованиями.