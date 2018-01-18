Эмили Ратаковски унизила больных раком женщин

Популярная американская модель и актриса позволила себе неосторожное высказывание, чем обидела страдающих онкологией представительниц прекрасного пола, которые проходят химиотерапию. Пользователей Сети оскорбили слова знаменитости о хороших волосах.

Ратаковски стала рекламировать марку средств для волос Kérastase. После этого она опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с объемной укладкой.

"Я очень рада, что стала новым лицом Kérastase! Добро пожаловать в дни идеальных волос", – подписала она фото. Примечательно, что в подписи также присутствовали слова о том, что волосы – это воплощение женственности, но позже были удалены.

Пользователи Сети осудили Эмили за высказывание. Они назвали Ратаковски ужасной и отметили, что девушки, которые борются с раком и проходят химиотерапию, не теряют свою женственность, несмотря на отсутствие волос.

В частности, один из фолловеров написал, что существуют вещи важнее, чем уход за волосами, красивая прическа и реклама косметики. Например, здоровье.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Янв 8, 2018 at 6:00 PST

Отметим, что многие звезды, в том числе и российского шоу-бизнеса, пользуются своими аккаунтами в социальных сетях, чтобы помочь тем, кто страдает от страшных заболеваний. Среди тех, кто старается помочь окружающим, певец Леонид Агутин.

Как писали Dni.Ru, он включился в борьбу за жизнь мальчика по имени Давид. У малыша обнаружили злокачественную опухоль мозга. Ранее сообщалось о том, что российская актриса и телеведущая Ксения Бородина помогает победить онкологическое заболевание, с которым столкнулась знакомая ей семья.