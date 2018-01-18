Россиян предупредили об опасных соседях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики России. В ведомстве назвали главные угрозы нашей стране.

Среди основных опасностей для нашей страны в пограничном пространстве назвали соседство с сопредельными странами. В документе говорится о том, что у части населения этих стран формируется "стремление пересмотреть существующие между государствами границы".

Также ведомство информирует о том, что ведущие мировые державы стремятся вытеснить Россию из зоны ее стратегических интересов, сообщается на сайте ФСБ. Конкретные страны не называются. Также речь идет о том, что наша страна является главным объектом негативного воздействия глобальных миграционных процессов, роста международного терроризма и трансграничной преступности.

В числе других рисков – попытки расхищения природных ресурсов, криминализация населения, угроза переноса вирусных болезней, наличие возле границ России очагов военной и социально-политической напряженности. Вместе с тем в документе подчеркивается, что наша страна не имеет территориальных претензий к другим государствам.

Ранее сообщалось о том, что Россию ждет резкое снижение численности населения. Об этом сотрудники Центра стратегических разработок заявляют в докладе "Демографические вызовы России". Отмечается, что с 2016 года демографы фиксируют в стране естественную убыль граждан.

По прогнозам ученых, с каждым годом количество смертей будет увеличиваться. Через 18 лет убыль населения может достичь миллиона в год. При самом благоприятном варианте этот показатель намного меньше – "всего" 400 тысяч человек.