Москва жестко ответила на ракетные угрозы Киева
Сигналом украинским разработчикам ракетного оружия назвал размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По словам парламентария, российские военные собьют любой объект, который пересечет границу в районе Крымского полуострова, передает URA.Ru.
"Что бы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит – летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", – цитирует Белика РИА Новости.
С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность ее действия достигает 400 километров, ракеты способны уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Первый дивизион С-400 был развернут весной 2017 года возле Феодосии. Второе подразделение зенитно-ракетных комплексов будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной. Как отметил депутат, два дивизиона "Триумф" создают над полуостровом плотное кольцо ПВО без "мертвых зон".
Боевые #стрельбы из #ЗРК #С400 #Триумф прошли на полигоне Капустин Яр #учения #полигон #видео #Sputnikvideo pic.twitter.com/9lJlRJbZsT— Sputnik Эстония (@sputnik_estonia) 11 декабря 2017 г.
Как писали Dni.Ru, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил о возможности ядерного удара по Крымскому мосту. По его словам, возводимое Россией сооружение с военной точки зрения достаточно уязвимо. "Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", – заявил генерал-лейтенант запаса изданию "Главред".
Мост, который свяжет Крым с материковой частью России, давно не дает покоя украинским политикам и общественным деятелям. Ранее председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива заявил, что строительство моста через Керченский пролив является "насмешкой россиян над киевскими властями".
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