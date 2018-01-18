Микроволновки признали угрозой для жизни на Земле

Ученые доказали вред микроволновок. Бытовая техника разрушает планету.

Согласно исследованию специалистов из Манчестерского университета, изучавших влияние СВЧ-печей на климат Земли в течение всего цикла их производства и эксплуатации, только в странах Евросоюза за один год работы микроволновки выбрасывают в атмосферу столько же углекислого газа, как семь миллионов машин – около 7,7 миллиона тонн.

Кроме этого, исследователи определили количество выбросов диоксида углерода во время производства СВЧ-печи, ее эксплуатации и утилизации. Специалисты пришли к выводу, что 19 микроволновок за год производят столько же углекислого газа, как и один автомобиль, сообщает The Guardian.

При этом объем автомобильных выбросов в одной только Великобритании в 10 раз превышают количество углекислого газа, выбрасываемого при использовании всех СВЧ-печей в европейских странах.

Одной из главных проблем является утилизация бытовых приборов. По оценке ученых, только в 2005 г. в ЕС было выброшено микроволновок общей массой 184 тысяч тонн, а к 2025 году эта цифра достигнет 195 тысяч тонн. Одним из основных средств борьбы с проблемой может стать продление срока службы. За последние десятилетия срок эксплуатации бытовых приборов упал в разы – для СВЧ-печей он составлял 10-15 лет в 1990-е годы и 6-8 лет сегодня.

При этом специалисты заявляют, что никакого более безопасного для окружающей среды способа разогревать еду человечество не придумало, поэтому микроволновки остаются актуальны на кухне. Просто их нужно отключать сразу после использования, чтобы не тратить дополнительную электроэнергию на ненужные функции вроде часов или календаря.