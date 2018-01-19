Госдума повышает безопасность детского отдыха

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в пятницу, 19 января, приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные комплексные меры при проведении детских летних оздоровительных кампаний. Нормативно-правовой акт разработан в рамках реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".



Ежегодно места отдыха посещают пять миллионов детей разного возраста, всего в России существует около 46,5 тысячи форматов организаций детского отдыха, отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Эта сфера требует серьезного правового регулирования, с тем чтобы семья была полностью информирована о том, что ребенок находится в детском учреждении с соответствующими условиями санитарно-эпидемиологической безопасности", – подчеркнула парламентарий.

В соответствии с документом, региональные ресурсы органов исполнительной власти должны в обязательном порядке содержать реестр организаций, которые занимаются детским отдыхом в том или ином субъекте Федерации. По словам Яровой, такая мера имеет принципиальную важность, потому что этот источник дает семье необходимую первичную информацию о том, можно ли доверять летний отдых ребенка той или иной организации.

"Подтверждение органами исполнительной власти в реестре означает, что эта организация имеет соответствующие допуски и разрешения, соответствует предъявляемым требованиям", – пояснила законодатель.

Также нормативно-правовой акт предусматривает обязательное составление типового договора. В нем должна быть прописана информация об условиях отдыха ребенка. "Сегодня такая форма взаимодействия семьи и организации, которая берет на себя обязательства по организации отдыха ребенка, отсутствует", – посетовала депутат.





Яровая подчеркнула, что типовой договор – важнейший юридический акт, в котором будут отражены обязательства каждой из сторон по обеспечению условий отдыха детей, а также прописана ответственность за безопасность ребенка. Разработка соответствующего документа находится в компетенции федерального Министерства образования и науки.

Не менее значимый пункт принятого в первом чтении законопроекта – обязанность органов исполнительной власти разработать рекомендованные туристические маршруты для неорганизованных групп и поместить их на публичные ресурсы. "Это важно, чтобы, отпуская ребенка в поход, можно было понимать, оборудован ли этот маршрут местами отдыха, питьевой водой, возможностью связи в случае экстренных ситуаций. Появление такой информации и организация таких туристических маршрутов будут иметь профилактическое значение для организации любых туристических групп", – отметила Яровая.