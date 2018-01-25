Полежайкин из "Папиных дочек" стал жертвой истории студента-некрофила

Пользователи соцсетей выдвигают свои версии трагедии, потрясшей Москву. Жертвой сыщиков-любителей, рассуждающих о причинах убийства студентом Бауманки соседки, неожиданно стал актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки".

Молодежное интернет-сообщество возбудил тот факт, что в квартире, где произошло убийство, нашли две фотографии актера Михаила Казакова. Одну из них – рядом с телом студента-убийцы. Юных конспирологов из соцсети "ВКонтакте" это немало удивило, и они "пошли по следу".

"Фамилия актера, игравшего Полежайкина– Казаков. Психиатра, который лечил студента– убийцу, звали Михаил Сергеевич Казаков. Полежайкин – дважды убийца и оба раза выходил сухим из воды. На стене и у трупа винишки было два фото Полежайкина. Убийство произошло на улице Казакова. Знаете фамилию блоггера, который первый снял видео по этому поводу? Да, Казаков. Какие еще доказательства вины Полежайкина нужны? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – пишет админ одного из тредов в соцсети "ВКонтакте".

Пинкертоны пошли дальше и изучили биографию актера. Это было нетрудно – драматичный эпизод жизни Михаила Казакова всплывал в СМИ. Все случилось в январе 2005 года в Твери: 16-летний артист убил 20-летнего Кирилла Гуркина, нанеся тому удары складным ножом в сердце и сонную артерию. В убийстве Казаков сразу сознался, объяснив свои действия тем, что защищал девушку.

Виктория, из-за которой произошла трагедия, – выпускница той же школы, где учился Михаил. Девушка поссорилась со своим парнем Кириллом, и они расстались. Виктория с этим не смирилась и попросила школьного приятеля Михаила сходить вместе с ней к возлюбленному и "поговорить". Разговор окончился поножовщиной. Казаков отсидел в тюрьме год – дело переквалифицировали на "превышение пределов необходимой самообороны". А вскоре актер вернулся в кино.

В итоге расследования "анонимов" соцсети заполонили фотожабы. Сыщики утверждают (видимо, это все же циничная шутка), что существует серийный убийца Полежайкин, который маскирует свои преступления под трагедии неразделенной любви.





Как писали Dni.Ru, 22 января молодой человек убил девушку, которая, по некоторым данным, проживала с ним в одной квартире. После этого парень ушел из жизни. Тела студента Бауманского института Артема Исхакова и его однокурсницы Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении парня свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям, а также попросил прощения у родителей Татьяны.