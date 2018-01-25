Госдума поможет оборонке встать на новые рельсы

Рабочая группа по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) создана в Госдуме. Она займется анализом законодательства и выработкой предложений по созданию условий для диверсификации предприятий ОПК.

Как рассказали в думском управлении по связям с общественностью и связям со СМИ, решение о создании профильной группы было принято сегодня на Совете Госдумы. В числе ее задач будет анализ действующих законов и разработка предложений по созданию условий для диверсификации предприятий оборонно– промышленного комплекса, рассказали в управлении.



"Нам необходимо в соответствии с поручением президента России Владимира Путина проанализировать, какие существуют барьеры, проблемы, прежде всего в законодательстве, которые мешают диверсификации предприятий ОПК, что не позволяет заключать контракты полного жизненного цикла, а также изучить ситуацию с госзакупками", – цитируются в сообщении управления слова спикера Госдумы Вячеслава Володина. – Нам важно провести эту работу в ближайшие месяцы весенней сессии".

Координировать деятельность созданной рабочей группы будет первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков. Кроме того, как сообщает ТАСС, Вячеслав Володин поручил вынести обсуждение данного вопроса на ближайшее заседание совета по законотворчеству при спикере Госдумы.

В состав группы войдут представители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Напомним, накануне в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях ОПК. Он распорядился проанализировать сложившуюся ситуацию и узнать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках.





Президент, в частности, обратил внимание на необходимость выяснить, что мешает заключать так называемые контракты полного жизненного цикла. "Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию", – сказал российский лидер.

Глава государства призвал постепенно увеличивать выпуск продукции двойного и гражданского назначения, "потому что когда-то пик оборонзаказа все равно пройдет". По словам Владимира Путина, доля выпуска гражданской продукции на предприятиях российского ОПК должна достигнуть 30% к 2025 году, а к 2030 году составлять уже 50%.