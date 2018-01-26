Поженившую геев сотрудницу МВД пообещали наказать

Сотрудницу, зарегистрировавшую в Москве однополый брак, пообещали наказать. Ее и начальника уволят из органов.

Об этом Life.ru рассказал представитель МВД. По их словам, работница отделения ведомства в МФЦ допустила ошибок, поставив штампы в паспорта Павла Стоцко и Евгения Войцеховского. В данный момент в МВД проходит внутренняя проверка. По ее результатам сотрудница и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов.

Один из вступивших в брак молодых людей на своей странице в социальной сети Facebook попытался объяснить, почему Россия должна официально признавать его отношения с Евгением Войцеховским. По мнению Павла Стоцко, сотрудница МВД, поставившая в его паспорт штамп не отступала от буквы закона.

Пытаясь доказать свою правоту, молодой человек опирается на первый пункт 158 статьи Семейного кодекса России. Согласно этому параграфу, заключенный за границей брак признается у нас в стране, если соблюден ряд условий: например, ни один из молодоженов не состоит в другом браке, не является близким родственником другого или не усыновлен им.

Кроме того, в законе сказано, что брак признается действительным, если молодожены предоставят документы заграничного государства, подтверждающие факт узаконивания отношений. "На основании всего вышеизложенного, в отделении по вопросам миграции МВД России, на территории одного из московских МФЦ, сделали отметку о государственной регистрации заключения брака в ранее выданных паспортах по месту моего обращения", - написал Стоцко.

Напомним, ранее в пресс-службе столичных МФЦ заявили, что новости о регистрации в России первого гей-брака не соответствуют действительности: "Сотрудники центров госуслуг не обладают полномочиями признать или не признать зарегистрированный брак путем добавления штампа в паспорте", – гласит текст официального письма. Этот вопрос находится в юрисдикции специалистов МВД, которые могут работать на территории учреждения, но не являются сотрудниками МФЦ".