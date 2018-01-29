Секс пятерых москвичей с 13-летней школьницей получил продолжение

После новостей о том, что на вечеринке 13-летнюю школьницу изнасиловали пятеро подростков, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" после появления истории о надругательстве над 13-летней девочкой на вечеринке, передает телеканал "360". В следственных органах отметили, что злоумышленники фиксировали происходящее на видео, которое затем было опубликовано в Сети.

Отметим, параллельно со следователями в произошедшем на так называемой вписке пытаются разобраться журналисты и простые пользователи Сети. Согласно последним сообщениям, речь идет о двух эпизодах. В первый раз девочка занялась сексом с двумя парнями на лестничной клетке у квартиры, куда она пришла в гости. Во втором контакте участвовали уже трое юношей, а произошел он по дороге в магазин.

Квалификацией происходящего занимаются следователи, однако комментаторы считают, что речь могла идти не об изнасиловании, а о добровольном сексе. На это якобы указывает тот факт, что после первого же раза девочка не убежала, а спокойно отправилась в магазин для продолжения вечеринки. Кроме того, скептики отмечали слова самих юношей, которые были опубликованы в телеграм-канале Mash.

Публикация от ⚡⚡ПРИКОЛЫ⚡⚡ (@vd_prikol) Янв 19, 2018 at 1:15 PST

"Она была согласна на все, прекрасно осознавала последствия. Она вообще кричала: "Давайте еще! Давайте сильнее!", – рассказал один из подозреваемых в изнасиловании. "Мне было очень стыдно перед ее мамой, и я извинился. Она сказала, что я ни в чем не виноват, и она не будет портить нам жизнь, что это будет нам уроком", – добавил он.



Также сообщалось, что мать пострадавшей действительно решила не подавать заявление и возложила ответственность на произошедшее на саму девочку. "Она спровоцировала мальчиков своим аморальным поведением", – объяснила женщина свою позицию.