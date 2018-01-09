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Почему Россия обречена без мигрантов

Кадр из фильма "Наша Russia: Яйца судьбы"
Материнский капитал не спасет Россию от естественной убыли населения. Пока численность удается поддерживать благодаря притоку мигрантов. Однако и ресурсы соседних стран не безграничны, предупреждают эксперты.
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Резкая убыль численности населения в России наблюдалась в 90-е годы прошлого века. Процесс на какое-то время удалось остановить благодаря мерам властей по материальной поддержке молодых семей. Однако сегодня можно говорить о том, что неблагоприятная тенденция вернулась.

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"В 2016 году естественный прирост был отрицательный, то же будет и в 2017-м. Если население России растет – а последние восемь лет (2009-2016) оно растет, – то почти исключительно за счет миграции. Естественный прирост, появившийся в 2013 году, имел символическое значение, и предпосылок для его сохранения нет", – заявил директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

Миграция перекрывает естественную убыль населения, пока та невелика. Однако, к сожалению, отрицательная тенденция будет проявляться все сильнее. Эксперт напоминает, что после 1993 года население России 14 лет сокращалось, несмотря на масштабную миграцию. В то время мигранты смогли компенсировать лишь 60% естественной убыли.

Специалисты отмечают, что Россия входит в период очень неблагоприятных изменений возрастной структуры населения. "Одно из проявлений изменений возрастного состава – небывалое сокращение числа потенциальных матерей. В ближайшие 15 лет сокращение будет непрерывным, к началу 2030-х годов число женщин в наиболее важных материнских возрастах от 20 до 40 лет, по сравнению с пиком 2010-2012 годов, сократится на 7-8 миллионов – то есть, примерно на треть", – сказал Вишневский в интервью "Газете.ru".

По подсчетам специалистов, чтобы переломить ситуацию, надо, чтобы на каждую женщину в среднем рождалось 2,1 ребенка. Однако даже такие показатели не предполагают роста населения, а лишь обеспечивают поддержание человеческого рода. Эксперты подчеркивают, что такое положение дел характерно не только для России, но и для всех развитых стран. Решение этой задачи пока нигде не найдено. Низкая рождаемость глубоко укоренена в современном образе жизни и отчасти оправданна низким уровнем смертности.

Тем не менее материальную поддержку, которую оказывает государство семьям с детьми, эксперт приветствует. Однако рассчитывать, что с помощью денег можно повысить рождаемость, – утопия, уверен Вишневский. По его словам, проблема не в том, чтобы родить, а в том, чтобы вырастить и воспитать. Семьи не гонятся за количеством, трезво взвешивая свои возможности.

Автор: Андрей Евлампиев9 января 2018, 12:01

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