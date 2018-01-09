Телеведущий Соловьев заступился за "страшное поколение"

Дискриминацией назвал Владимир Соловьев заявления преподавателя Уральского федерального университета о российском "поколении зла". По мнению телеведущего, к словам лектора можно применить статью Уголовного кодекса.

Лекция преподавателя УрФУ Константина Юрченко называлась "Почему студенты выведут экономику из кризиса". В своем выступлении лектор назвал рожденных в 1965-1975 годах россиян злом. По мнению Юрченко, они хорошо умеют только "врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять".

Преподаватель убеждал студентов, что именно эти люди составляют сегодня основу "управленческого корпуса России". Образование они получили перед самым развалом Советского Союза, а в итоге оказались "ненужными" и стали приспосабливаться – "грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться".

Высказывания Юрченко вызвали резкую критику со стороны Владимира Соловьева. Телеведущий назвал их непозволительными и дискриминационными. Человек не может считаться преступником лишь из-за года своего рождения, написал Соловьев в Twitter.

"Дискриминационные рассуждения. На мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране", – отметил телеведущий.

1. УРФУ. Юрченко Константин Павлович. Лекция : Почему студенты выведут экономику из кризиса.

Дискриминационные рассуждения. На мой взгляд , совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране pic.twitter.com/E2lyqh0be2 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 января 2018 г.

Юрченко уже ответил на критику Соловьева в интервью изданию Ura.ru. По его словам, он и себя отчасти причисляет к "неэффективному поколению". Лектор убежден, что для 80% управленцев могла бы быть найдена замена среди более молодых – как носителей более свежих знаний, идей о том, как устроена сейчас экономика.

По словам преподавателя, нынешние ребята живут в смартфонах. Они там решают свои задачи, понимают, что "экономика – там, в смартфонах, в интернете". Юрченко уверен: чем скорее это поколение станет лицами, принимающими решения, тем скорее начнет меняться "внешний вид российской экономики".