Накопительная пенсия: россиян ждут серьезные изменения

Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала. Нововведение будут применять в автоматическом режиме.



Подключение граждан к новой системе будет основываться на статье Гражданского кодекса России. Там есть пункт о том, что "молчание признается выражением воли" в определенных случаях. Это касается и накопительной пенсии.



Нововведение затронет минимум 70 миллионов человек. "Эти люди уже есть в накопительной системе", – заявил источник. Так или иначе, всех граждан в любом случае проинформируют, передает Ura.ru.

Ввести россиян в курс дела должны будут работодатели. Стоит отметить, что законопроект о накопительной пенсии находится в разработке.

Напомним, что уже к 2024 году, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, средний размер пенсий будет равняться примерно 20 тысячам рублей. К этому периоду рост пенсий уже будет обгонять темпы инфляции.

Ранее сообщалось, что правительство собирается изменить формулу расчета страховых пенсий. Это станет одной из мер развития пенсионной системы в нашей стране.

Власти планируют улучшить основные параметры распределительного компонента, учитывая демографические и экономические условия. По имеющейся информации, пока не подтвержденной официально, речь идет об отмене действующей с 2015 года балльной пенсионной формулы.