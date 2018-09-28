Размер пенсий россиян рассчитают по-новому
Власти планируют улучшить основные параметры распределительного компонента, учитывая демографические и экономические условия. По имеющейся информации, пока не подтвержденной официально, речь идет об отмене действующей с 2015 года балльной пенсионной формулы.
По мнению федерального чиновника, пожелавшего остаться анонимным, балльная формула содержит дисбаланс. По его словам, пенсионный балл индексируется по уровню инфляции, что в перспективе приводит к завышению пенсионных обязательств. Кроме того, формула непонятна и слишком зависит от зарплаты, сообщают "Ведомости".
О том, что в России намерены отказаться от балльной системы, заявляла еще в июне этого года вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что формула так и не заработала.
Сегодня право на страховую пенсию имеет не только достигший пенсионного возраста, но также накопивший не менее девяти лет трудового стажа и заработавший определенное количество индивидуальных пенсионных баллов. При назначении пенсии они переводятся в рубли. К этому добавляется фиксированная выплата.
В 2018 году, чтобы получить право на страховую пенсию по старости, россиянин должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. Эти требования уже к 2025 году возрастут до 15 лет и 30 баллов.
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