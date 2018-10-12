Русский след: у Порошенко украли американские побрякушки
Администрация президента Украины не знает, где находятся дорогостоящие подарки, сделанные представителями США главе государства Петру Порошенко. Бесследно исчезли два предмета: именное блюдо за 700 долларов и символ США – скульптура орла стоимостью 600 долларов.
Тарелку преподнес Порошенко на инаугурации вице-президент США Джо Байден, а орел – подарок от президента Барака Обамы, сообщает "Царьград ТВ".
Во время описи подарков, полученных Порошенко на посту президента, хранящихся в специальном фонде, выяснилось, что двух предметов не хватает. В фонд попадают все презенты стоимостью больше 50 долларов.
ни тарелки, ни орла...— Роман Алипов (@alipovml) 12 октября 2018 г.
что за жизнь теперь настала.
помяни ее, пожалуй -
померла, так померла. #Украина #Порошенко https://t.co/SfbvVnlTD0
Не исключено, что бедный Порошенко попросту оставил орла и блюдо себе, вместо того чтобы выкупить их, как того требует закон. Ситуацией уже заинтересовалась общественная организация "Центр противодействия коррупции".
Ее юристы напомнили, что если президент получает подарок, чья стоимость превышает назначенный порог, его могут расценить как взятку.
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