Народ шарахается от картины с Трампом

Пользователи разглядели картину во время интервью американского лидера телеканалу CBS. На ней изображены десять президентов-республиканцев за круглым столом. Среди них можно узнать Авраама Линкольна, Ричарда Никсона, Теодора Рузвельта и, конечно, Дональда Трампа.

Трамп попросил художника, чтобы его работа была доставлена в Белый дом. Позже Томас рассказал в интервью американскому журналу Time, что не ожидал увидеть ее по телевизору. "Очень часто подарки не вешают на стены, их просто кладут в шкаф, куда-нибудь подальше. Увидеть ее на стене в Белом доме – большая награда", – отметил он.

Томас признался, что труднее всего ему далась улыбка Трампа. Он рассказал, что некоторые президенты имеют естественную улыбку – Рональд Рейган, Эйзенхауэр Дуайт, Джон Кеннеди и Барак Обама. У остальных, в том числе у Трампа, натянутая улыбка, которую сложно изобразить на картине. Пришлось пересмотреть множество фото, чтобы найти искреннюю. "Я должен был найти фото, где он выглядел так, будто услышал что-то очень смешное", – добавил Энди.

