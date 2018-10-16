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Общество

Народ шарахается от картины с Трампом

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
Картина Дональда Трампа в Белом доме развеселила пользователей интернета. Автором полотна под названием "Республиканский клуб" является американский художник-самоучка Энди Томас.

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Пользователи разглядели картину во время интервью американского лидера телеканалу CBS. На ней изображены десять президентов-республиканцев за круглым столом. Среди них можно узнать Авраама Линкольна, Ричарда Никсона, Теодора Рузвельта и, конечно, Дональда Трампа.

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Трамп попросил художника, чтобы его работа была доставлена в Белый дом. Позже Томас рассказал в интервью американскому журналу Time, что не ожидал увидеть ее по телевизору. "Очень часто подарки не вешают на стены, их просто кладут в шкаф, куда-нибудь подальше. Увидеть ее на стене в Белом доме – большая награда", – отметил он.

Томас признался, что труднее всего ему далась улыбка Трампа. Он рассказал, что некоторые президенты имеют естественную улыбку – Рональд Рейган, Эйзенхауэр Дуайт, Джон Кеннеди и Барак Обама. У остальных, в том числе у Трампа, натянутая улыбка, которую сложно изобразить на картине. Пришлось пересмотреть множество фото, чтобы найти искреннюю. "Я должен был найти фото, где он выглядел так, будто услышал что-то очень смешное", – добавил Энди.

 

 

Многие пользователи посчитали картину некрасивой и отказались признавать ее предметом искусства. Один из них написал: "Отвратительная картина. Трампу, конечно, нравится". Другой поддержал его: "Выглядит как худшая в мире рождественская открытка для Клинтонов". Еще один пользователь вспомнил недавние сексуальные скандалы, связанные с именем американского президента: "Одинокая женщина на заднем плане стоит там для того, чтобы обвинить в домогательствах сами знаете, кого".


Автор: Полина Крылова16 октября 2018, 11:13
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