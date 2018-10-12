Меланья Трамп взорвалась из-за измен супруга

Первая леди США отреагировала на слухи о семейных отношениях. Из-за сплетен об адюльтере американского президента она решила, что нельзя больше молчать.

Меланья заявила, что измены ее мужа – лишь слухи. По ее мнению, СМИ нарочно распространяют их в погоне за скандалами.

Также супруга главы государства добавила, что у нее есть более важные задачи, на которых она должна сосредоточиться, передает "Эй-би-си". "У нас все хорошо... Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты", – заключила первая леди США.

Отметим, не перестают ходить слухи о том, что Меланья находится на грани развода со своим супругом. Как писали Dni.Ru, в феврале 2018 года она приехала на сессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2006-2010 годах у Дональда Трампа были отношения с другой женщиной – порнозвездой Сторми Дэниелс. Выяснилось, что перед началом президентской гонки адвокат американского лидера заплатил бывшей возлюбленной магната 130 тысяч долларов за молчание.

Меланья и Дональд Трамп сочетались узами брака 22 января 2005 года. В 2006 году у них родился сын Бэррон. Согласно информации СМИ, Трамп начал изменять жене именно после после появления на свет ребенка.