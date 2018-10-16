Греховодник Порошенко ударил верующих россиян по самому больному

Раскачивающий лодку всемирного православия Петр Порошенко добился своего – Русская православная церковь разорвала все отношения с Константинопольским патриархатом. Теперь русским людям в Турции, Греции и других странах запрещено молиться во всех храмах патриархата.

Эксперты говорят, что в попытках изолировать Россию от мира США и их союзники зашли слишком далеко – православную церковь ждет раскол и многовековая вражда.

Не секрет, что вплести религию в политическую жизнь для того, чтобы навредить России, решили в США еще в 2014 году, после событий на майдане. Основным союзником в этом деле была выбрана Украина, где сохранялась спорная ситуация с местной православной церковью, которая в 1992 году вышла из под крыла РПЦ благодаря раскольнику – митрополиту Филарету.

Позже он был предан анафеме, а сейчас Константинополь снял ее и запустил процедуру предоставления автокефалии Киевскому патриархату. Раскольническая церковь (таковой ее считают в РПЦ) обретет независимость и полную свободу от Москвы, а, значит, и от всего русского.





Вселенский патриархат (так себя называет Константинопольская церковь) также объявил об открытии своего подворья в столице Украины и прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве. С точки зрения Русской православной церкви все эти решения являются беззаконными и канонически ничтожными.

Не дожидаясь передачи Филарету томоса (документа об автокефалии) Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, возглавляемым патриархом Варфоломеем. Таким образом в отношениях как минимум трех поместных православных церквей назревают раскол и вражда.

Но вина в этом лежит целиком на Константинопольском патриархате, в церкви которого теперь закрыт вход русским людям. Верующие РПЦ не смогут молиться и причащаться на горе Афон, в стамбульских церквях и храмах, расположенных в США.

Теперь обычные русские миряне по церковному закону должны будут презирать таинства, совершаемые другим патриархом. В богословии есть так называемое десятое апостольское правило, которое гласит: "если кто помолится с отлученным от церковного общения даже в доме, не то, что в храме, тот да будет отлучен".





По разным данным, за границей живут около ста тысяч русских православных граждан. Им теперь будет запрещено не только ходить молиться к католикам, но и в храмы Константинопольского патриархата.

Но главная трагедия не в этом: самое страшное может произойти на Украине. Дело в том, что там находятся десятки храмов Русской православной церкви, а после передачи томоса УПЦ, есть опасность нападений на них националистически настроенных радикалов. В Московском патриархате рассчитывают, что на Украине не будут преследовать верующих.





Русские священники напоминают: президент Петр Порошенко ранее заверял, что все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий им чиниться не будет. Остается только верить в это обещание главы государства.