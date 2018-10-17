Кокорину и Мамаеву вынесли приговор

Около половины россиян считают, что Павел Мамаев и Александр Кокорин виноваты в драках в центре Москвы. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.



О самом инциденте знают 86% россиян. По мнению 48% респондентов, в драке виноваты футболисты Мамаев и Кокорин (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть опрошенных (24%) утверждает, что в произошедшей драке виноваты обе стороны. Еще 3% считают, что инцидента на самом деле не было и футболистов хотят оклеветать.

Четверть (23%) опрошенных считают, что Мамаев и Кокорин обязаны понести наказание, предусмотренное российским законодательством (31% среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). 13% участников опроса считают, что футболистов необходимо наказать, но респонденты так и не смогли назвать конкретные меры пресечения подобного поведения. 9% россиян говорят, что справедливым наказанием станет штраф, другие 9% предлагают ограничиться исключением из футбольной команды. О лишении свободы сказали 7% респондентов. Лишь 6% россиян (56% среди тех, кто считает, что драки не было, и 47% среди тех, кто полагает, что виноваты другие участники драки) выступили в защиту спортсменов и предложили не наказывать их.

Более половины россиян (58%) считают, что ФК "Краснодар" должен отстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть с ним договор (80% среди тех, кто считает футболистов виновными). С ними не согласны 23% опрошенных (69% среди тех, кто считает, что виновата другая сторона). По отношению к Александру Кокорину ситуация практически такая же: 53% респондентов считают его отстранение от игры правильным решением.

Опрос был проведен 12 октября этого года. Сообщается, что в исследовании приняли участие 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, что 8 октября Мамаев и Кокорин напали на сотрудника Минпромпторга Дениса Пака в московском кафе после того, как мужчина сделал замечание шумным футболистам. Денис Пак получил черепно-мозговую травму и ушибы.

За несколько часов до этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей одного из федеральных каналов. Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.