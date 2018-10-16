Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
Кокорина и Мамаева в скором времени посетит священнослужитель. А чтобы им позволили помолиться в храме, дебоширам придется писать заявление, пояснил замначальника московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский.
"Я собираюсь их посетить. Просто на данный момент они в карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно. Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление", – рассказал Марковский.
По словам священнослужителя, службы в тюремном храме проходят часто, три раза в неделю. Но и верующих в СИЗО много – почти 97% от общего числа подследственных. Марковский напомнил, что в "Бутырке" действует храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это древнейшее и самое красивое из сохранившихся тюремных храмовых зданий Москвы, пишет Life.ru.
Кокорин и Мамаев попали в СИЗО №2 10 октября. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара". Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.
Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.
Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Адвокаты спортсменов подали жалобу на решение суда об аресте подзащитных. Ее рассмотрят 19 октября.
Актер выложил неоднозначное фото
Знойная красотка дважды испортила праздник принцессе
Свежее фото Примадонны обеспокоило фанатов
Украинского лидера жестко приложили