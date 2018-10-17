Брижит Макрон удивила соцсети своей худобой
Брижит Макрон часто называют иконой стиля. Практически все ее наряды безупречны. Несмотря на возраст, она не стесняется фигуры и продолжает носить короткие платья.
Недавно первая леди Франции посетила вместе с мужем торжественный ужин, проходивший в Елисейском дворце в честь визита президента Кореи и его жены. Для мероприятия Брижит выбрала длинное темно-синее платье с короткими рукавами. Пользователи социальных сетей сразу обратили внимание на тонкие руки Брижит. Они назвали ее худобу болезненной и посоветовали набрать несколько килограммов.
Ранее в семье президента Франции произошел конфликт. Супруги ругались так громко, что их крики даже услышали охранники за дверью. По словам одного из них, Брижит находилась в состоянии крайней ярости и требовала от Эммануэля прекратить "идиотские выходки".
Напомним, что в Сети не раз появлялись слухи о том, что глава Франции предпочитает мужчин. Желтая пресса считает, что брак с Брижит – лишь прикрытие для Макрона. Сам президент все слухи категорически отрицает.
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