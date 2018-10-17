"Получите ответку!": Обезумевшая Украина ликует из-за бойни в Керчи
Массовое убийство студентов политехнического колледжа в Керчи дало толчок к массовому психозу среди украинских пользователей интернета. В соцсетях царит ликование. Керченскую бойню называют "ответкой" за аварию украинского истребителя Су-27, который потерпел крушение в Винницкой области 16 октября.
"Че … ржали вчера над СУ-27? Получайте ответку", - злорадствует пользователь Lordwar LL. При этом он не поясняет, какое отношение имеет Россия к крушению украинского военного самолета во время учений с натовскими инструкторами.
Однако логики в этих постах никто и не ищет. Пользователи вовсю изощряются в остроумии. К примеру, "предсказывают", что на месте происшествия силовики найдут "визитки Яроша". А также выражают удовлетворение тем, что на жителей Керчи "упали камни с неба". Кое-кто с очень уместной в такой ситуации иронией высказывает предположение, что керченцы ничего не знали о теракте в Беслане, когда решили вернуться в состав России.
В оккупированом русскими городе Керчь теракт в колледже. Говорят о 10 погибших, около 50 раненых. Очевидцы говорят о взрыве и вооруженных людях с автоматами, стрелявших по студентам. Видимо когда крымчане хотели в Россию им про Беслан никто не рассказал.https://t.co/tqeYnWN24q— Кіт з Майдану �������� (@catfrommaydan) 17 октября 2018 г.
Раздаются и здравые голоса – но их мало. Некоторые украинцы соболезнуют родным погибших и просят сограждан не глумиться над памятью жертв трагедии, пишет Ura.ru.
Как писали Dni.Ru, буквально через несколько минут после трагедии в керченском колледже в Сети стала распространяться информация о 90 погибших и сотнях раненых – а оставшихся в живых якобы взяли в заложники. Украинские соцсети начали нагнетать панику и дезинформировать россиян по поводу трагедии в Керчи.
Такая же ситуация была после мартовского пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Тогда с украинских аккаунтов публиковались фейковые данные о тысячах сгоревших в ТРЦ.
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