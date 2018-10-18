Виновата Америка: Путин о бойне в Крыму

В керченской трагедии виноваты интернет, глобализация и американский опыт. Владимир Путин дал оценку произошедшему в политехническом колледже, где студент Росляков взорвал и расстрелял своих одногруппников.

Трагедия в Керчи стала результатом глобализации, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба. "В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах", – сказал глава государства.

По его мнению, в Сети недостаточно полезного контента для молодежи, которая хватает суррогат героизма вместо настоящего. Противостоять террористической активности можно только сообща, добавил Путин и уточнил, что пока этого не удается добиться в полной мере.

Стоит отметить, что трагедии, подобные керченской, в США происходят регулярно. В стране, где огнестрельное оружие в свободной продаже, оно есть практически у любого гражданина. Расстрелы в школах стали в последнее время обыденными, и власти периодически поднимают тему запрета свободной продажи оружия, но общественное мнение не дает им пойти на этот шаг.

Случаем, который считают отправной точкой массовых убийств в американских учебных заведениях, является расстрел в школе "Колумбайн" в 1999 году. Это было заранее подготовленное нападение двух учеников старших классов на остальных учащихся и персонал с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Тогда погибли 13 человек, 36 получили ранения. Нападавшие покончили жизнь самоубийством.

КЕРЧЬ 17.10.2018г.



Теракт в Керчи, погибли люди,

Почти не видевшие жизнь,

Студенты, коих уж не будет,

Россия Матушка! Держись.



Крым наш и общие вопросы,

Решаем вместе мы, семьёй,

Раз гибнут Русские подростки,

Скорбим мы значит всей страной.>> pic.twitter.com/VHs4INIiiL — Lena (@LenaLena3329) 18 октября 2018 г.

Напомним, что накануне студент Керченского политехнического колледжа взорвал и расстрелял из ружья своих одногруппников. От действий стрелка на месте погибли 18 человек, более 50 получили ранения. Сегодня число погибших увеличилось до 21.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.