Глобальная катастрофа скоро уничтожит человечество
Многолетний лед сохраняется в течение двух лет. Он гораздо толще сезонного и находится в воде. В нем содержится меньше соли, поэтому он тает медленно. Сезонный лед достигает в толщину около двух метров и практически исчезает летом.
Со второй половины прошлого столетия толщина ледяного покрова уменьшилась в три раза, а площадь сократилась на два миллиона квадратных километров. Когда многолетний лед полностью исчезнет, сезонный будет таять медленнее.
Рост средней температуры воды и воздуха в Арктике окажет губительное воздействие на природную экосистему. Исчезнут животные и уникальные микроорганизмы.
Ранее ученые из Калифорнийского университета заявили, что в результате глобального потепления исчезнет пиво. Урожайность ячменя сильно пострадает от смены климатических зон и колебания температуры. Это значительно уменьшит поставки пива и повлияет на его цену во всем мире.
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