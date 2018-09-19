Осталось шесть лет: катастрофа на Земле неизбежна

Международная коллегия ученых сделала страшный прогноз. Наша планета не застрахована от превышения предельно допустимого выброса парниковых газов.

По словам специалистов, таяние вечной мерзлоты и следующий за этим свободный выход углерода в атмосферу предельно увеличили в ней количество углекислого газа (СО2). Это влечет за собой парниковый эффект.

Согласно исследованию, выброс 3230 гигатонн углекислого газа приведет к повышению температуры на два градуса Цельсия, передает телеканал "360". Проблема в том, что этот газ – "долгоживущий".

Во избежание трагедии рост глобальной средней температуры должен быть ограничен именно 1,5 градуса. Иначе произойдет климатическая катастрофа. По оценкам экспертов, это случится примерно через шесть лет. Ученые уверены, что к допустимому уровню СО2 Земле вернуться не удастся.

Как писали Dni.Ru, американские ученые выяснили, что атмосфера Земли станет непригодной для жизни через 100, а при лучшем сценарии – через 200 лет. Дело в глобальном потеплении. Даже если в ближайшее время удастся снизить количество выбросов, это ненамного отсрочит страшный конец цивилизации.

Иного мнения придерживается группа ученых из Великобритании, США, Норвегии и Германии. Они считают, что очищать воздух от загрязнений нельзя. По их словам, сульфаты и сажа играют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации.