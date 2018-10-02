Отравленный Скрипаль заступился за Кремль

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль не верит в причастность России к своему отравлению. Об этом в своей книге "Дело Скрипаля" написал журналист "Би-би-си" Марк Урбан, который, как передают западные СМИ, лично общался с пострадавшим.



Репортер пишет, что Скрипаль, выйдя из комы, отказался верить в причастность Кремля к своему отравлению. Более того, заявил Урбан, бывший полковник ГРУ придерживается "националистических взглядов".

Скрипаль якобы поддержал возвращение Крыма в состав России, а также не поверил в присутствие российской армии в Донбассе, сообщает НСН. Кроме того, утверждает автор, в доме, купленном на средства британской разведки, бывший сотрудник ГРУ проводил вечера за просмотром Первого канала.

Книга не дает ответа на вопрос, зачем российские службы (по версии Лондона) пытались убить Скрипаля. Однако озвученные в книги тезисы весьма любопытны. Неужели британская разведка разоблачила очередного "кремлевского агента"?

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Британские власти полагают, что это было нервно-паралитическое вещество "Новичок". В инциденте руководство Соединенного Королевства сразу обвинило Москву. В Кремле это опровергли.

Немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в командовании НАТО по контрразведке утверждает, что Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран альянса.

Так что возможно и не было никакого отравления, а просто переутомление. Это же надо так пахать. — Голос Мордора (@spacelordrock) 28 сентября 2018 г.

Недавно стало известно, что Скрипаль сотрудничал сразу с четырьмя западными разведками. Немецкий журнал Focus сообщил, что в 2012 году бывший полковник ГРУ побывал в Праге в сопровождении агентов MI6. Там он передал данные о российской разведывательной сети в Европе. Похожую информацию он сообщал спецслужбам Эстонии, а также Испании.