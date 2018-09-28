Сразу с четырьмя: Скрипаля поймали за руку с иностранцами

Отравленный в Солсбери бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран НАТО. Любопытные подробности о прошлом беглого разведчика сообщил немецкий журнал Focus.



Издание пишет, что в 2012 году Скрипаль побывал в Праге, где его сопровождали резиденты британской разведки MI6. В столице Чехии он раскрыл местным спецслужбам данные об активности российской разведывательной сети. Некоторых агентов, отмечает Focus, Скрипаль знал еще со времен своей службы.

Спустя четыре года беглый предатель сообщил аналогичные сведения спецслужбам Эстонии. После этого в Прибалтике раскрыли деятельность трех "российских шпионов". Наконец, Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой, сообщая ей сведения о контактах представителей "русской мафии" с некими "влиятельными политиками" в России.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. В инциденте британские власти сразу обвинили Москву.

Пишут, что Скрипаль работал на разведку четырех стран НАТО. Интересно, сколько важной информации успел слить предатель нашим "западным партнерам"? — Константин Симонов (@ich_Mitra) 28 сентября 2018 г.

Спустя полгода в Соединенном Королевстве назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Британские правоохранители считают их сотрудниками ГРУ.

Вскоре было показано интервью с "отравителями". Подозреваемые заявили, что никакого отношения к резонансному делу не имеют, а в Солсбери приехали как туристы. По словам мужчин, их внимание привлек местный собор с огромным шпилем.

В интервью сразу обнаружили множество несостыковок. К примеру, Петрова и Боширова у собора в Солсбери камеры не зафиксировали, зато они были обнаружены недалеко от дома Скрипаля.

Несколько дней назад блогеры из Bellingcat заявили, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига и он является полковником ГРУ. Версия была обосновала некими анонимными источниками и "секретными документами".