Хитрый Лондон озолотился на отравленных Скрипалях

Ажиотаж вокруг резонансного дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери неожиданно принес неплохие дивиденды британской стороне. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что интерес к этому небольшому городку среди туристов значительно вырос, хотя пребывание там совсем не дешево.



По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, визит в Солсбери является частью однодневного экскурсионного тура из Лондона. Также в программу входит посещение Стоунхенджа и города Бад.

Она отметила, что на фоне информационной шумихи вокруг отравления Скрипалей люди будут с особым вниманием относиться к прогулкам по этому городу. "Но будут и те, кто будет избегать посещения этого города – как бы чего не случилось", – цитирует Ломидзе НСН.

Исполнительный директор АТОР озвучила любопытную статистику. Оказывается, если выстроить рейтинг экскурсионных направлений для тех, кто находится в Лондоне, то Солсбери будет самым популярным местом у таких туристов.

Стоит отметить, что путешествие в Великобританию – само по себе предприятие не дешевое. А учитывая колебания курса рубля, визит в Туманный Альбион может влететь в круглую сумму. На фоне дела Скрипаля цены в Солсбери вовсе взлетели до неприличия.





Остановиться на сутки даже в самом скромном отеле с минимальным набором удобств вряд ли получится дешевле, чем за шесть тысяч рублей. К слову, за те же деньги можно снять приличную гостиницу в центре Москвы.

Солсбери – небольшой городок к юго-западу от Лондона. В 2006 году в нем насчитывалось 45 тысяч жителей. Самая известная достопримечательность – готический собор Девы Марии. Строительство началось в 1220 году, а освящение собора состоялось спустя 38 лет.

О культовом здании неоднократно упоминали в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Мужчины заявили, что Солсбери посещали в том числе с целью осмотра собора Девы Марии. Особенно их впечатлил 120-метровый шпиль сооружения. При этом дом бывшего сотрудника ГРУ находится в 30 минутах от центра города. Со слов Петрова и Боширова, они не знали, где проживает Скрипаль.