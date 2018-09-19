Застенчивые геи: Петрова и Боширова вывели на чистую воду

Интервью с подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым намеренно сделали несуразным, чтобы отвлечь Запад. Такое мнение высказал профессор IE Business school Максим Миронов.



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