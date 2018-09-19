Застенчивые геи: Петрова и Боширова вывели на чистую воду
По его словам, с такой задачей Петров и Боширов справились на отлично. Мужчины предстали перед зрителями застенчивыми геями, мотающимися по Европе с целью полюбоваться "Монбланком" и "Солсберецким" собором, написал Миронов в своем блоге на "Эхе Москвы".
Эксперт
подчеркнул, что как российские, так и зарубежные средства массовой
информации с детским восторгом отмечают несостыковки и неточности в
интервью. А в социальных сетях, заметил Миронов,
фразы Петрова и Боширова вообще разобрали на мемы. "Как на них вообще можно злиться?" – задался риторическим вопросом блогер. Его слова передает Ura.ru.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. В произошедшем британские власти сразу же обвинили Москву. А спустя полгода власти Соединенного Королевства назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон считает их сотрудниками ГРУ.
Интервью с "отравителями" было продемонстрировано 13 сентября на RT. Главному редактору канала Маргарите Симоньян они заявили, что в Главном разведывательном управлении не работают, а в Солсбери прибыли как туристы, чтобы посмотреть сбор со 120-метровым шпилем.
В ответах Петрова и Боширова сразу же нашли массу несостыковок. К примеру, камеры видеонаблюдения не зафиксировали Петрова и Боширова у собора, зато друзья мелькали неподалеку от дома Скрипаля. Мужчины при этом не смогли дать четкий ответ на вопрос, были ли они рядом с местом жительства бывшего сотрудника ГРУ.
После скандального интервью мужчины исчезли, на звонки они не отвечают, сообщила Симоньян. Главный редактор RT рассказала, что Петров и Боширов пообещали прислать фотографии на фоне собора в Солсбери, но не сделали этого.
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