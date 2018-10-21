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Общество

Судебная "пятая колонна"

Фото: pixabay.com
Запад методично сжимает кольцо санкций вокруг нашей страны. В ноябре ожидается очередной пакет санкционных законов от Конгресса США. Давление на Россию будет усиливаться. В этих тяжелых условиях планам западных стран потворствуют те, кто должен защищать национальные интересы России.
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Главный объект агрессии Запада – это российская экономика. Санкции – это экономическая блокада России, с целью истощения ее финансовых ресурсов и торможения экономического развития. Вытеснение российского бизнеса с международных рынков и экспроприация капиталов российских предпринимателей на Западе тоже часть плана ослабления России. 

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Татьяне Ахмедовой не удалось разыграть религиозную карту

Брачные игры: кто подставил бизнесмена Ахмедова

В этих условиях нам следовало бы мобилизоваться, чтобы противостоять угрозам национальной независимости и суверенитету. Защищать свои тылы внутри страны и готовить контрнаступление на внешней арене. Однако эксперты в самых различных отраслях приходят к выводу, что концентрации усилий практически не происходит. Даже наоборот, планам Запада поставить Россию на колени зачастую потворствуют те, кто по долгу службы обязан охранять интересы страны. 

Ярким примером такой сдачи национальных интересов является недавнее решение судьи Зюзинского районного суда Татьяны Соленой о непризнании развода бизнесмена Фархада Ахмедова с экс-супругой Татьяной. Московский городской суд отклонил апелляцию Ахмедова, который сейчас готовит кассационную жалобу. 

Казалось бы, какая связь между признанием развода и национальными интересами страны? Увы, самая прямая. 

Двойной развод с неверной женой 

Фархад Ахмедов начал бизнес в нефтегазовой сфере в 90-х годах, и превратил малоизвестную компанию "Нортгаз" в крупнейшего независимого производителя газа в России. Этот успех дался большим трудом и напряжением сил. Ахмедов трудился в Сибири, вкладывая в развитие дела всю свою кипучую энергию, опыт, знания. Любимую жену Татьяну и детей он отправил жить в Лондон и щедро снабжал семью деньгами. 

Однако семейное счастье рухнуло после того, как Ахмедов узнал о регулярных изменах супруги с веб-дизайнером Марком Айлом, которого она не стеснялась приводить даже в их совместное жилье в Англии. После такого удара в спину Ахмедов принял решение о разводе, который состоялся в 2000 году в России. 

Татьяна оказалась неверной женой, но она мать детей Ахмедова. Поэтому он продолжал оплачивать ее расходы, позволял жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. 

Такое положение дел длилось до 2012 года, когда Ахмедов продал свою долю в компании "Нортгаз" более чем за миллиард долларов. Через несколько дней после этого Татьяна Ахмедова в качестве гражданки Великобритании подала на развод с Ахмедовым в Высокий суд Лондона. Но ведь супруги уже были разведены в России?  

Вот здесь и начинается юридическая путаница, казуистика и чудеса делопроизводства российской судебной системы. Ахмедов неожиданно узнает, что документы о разводе в России пропали и факт развода не подтвержден. На этом основании юристы Татьяны Ахмедовой убедили английских судей, что Ахмедовы состояли в браке до 2013 года. И, соответственно, Татьяна имеет полное право подавать на развод по английским законам.  

Лондонский суд удовлетворил иск Татьяны Ахмедовой и присудил ей около полмиллиарда долларов компенсации. Фархад Ахмедов решение английского суда не признал, поэтому в качестве обеспечительной меры на основании решения суда Лондона коммерческий суд в Дубае арестовал яхту бизнесмена Luna. А Татьяна Ахмедова наняла фирмы, занимающиеся судебными исками на крупные денежные суммы, с целью вынудить Ахмедова выплатить компенсацию. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Дело уже приняло политический окрас и освещается в авторитетных изданиях США и Великобритании. О Татьяне Ахмедовой на Западе пишут как о жертве беспринципного российского олигарха, чтобы пустить слезу жалости у читателей. Ахмедова, как и других представителей российского крупного бизнеса, не просто выдавливают из западных сфер влияния, но угрожают арестовать и изъять капиталы. Семейное дело стало частью большой политической игры. 

Татьяна Ахмедова вряд ли об этом задумывается. Она давно переехала на постоянное жительство в Лондон и не собирается возвращаться в Россию. Если ей удастся получить от Фархада Ахмедова отсуженные миллиарды, то она будет хранить эти деньги в английских банках. Заработанные в России капиталы будут работать на экономику Великобритании. 

И все это стало возможно благодаря тем людям, которые за небольшую мзду соглашаются "терять" документы в судах. 

А судьи кто? 

Обстоятельства "потери" документов о разводе в России указывают на то, что Татьяна Ахмедова могла заранее готовиться провернуть комбинацию с повторным разводом в Великобритании еще в начале нулевых, когда Ахмедов даже не подозревал о ее намерениях. Ее наверняка консультировали знатоки подобного рода махинаций и в России, и в Великобритании. 

Развод в России был оформлен решением Зюзинского суда в 2000 году после признаний Татьяны в измене и письменного согласия на развод. Однако через несколько лет после развода Татьяна, тайно от бывшего мужа, подала в Мещанский суд заявление о признании развода недействительным в связи с отсутствием в Зюзинском суде дела о разводе. Мещанский суд рассмотрел заявление Татьяны без участия Фархада Ахмедова или его представителей и удовлетворил его. 

Татьяну направляли опытные в таких делах люди. Нацелившись на крупный куш, они годами плели сеть, чтобы заполучить капиталы российского предпринимателя. Татьяна всего лишь инструмент в руках этих людей. 

Сколько она в итоге рассчитывает реально получить, после того как рассчитается со своими покровителями, неизвестно. На жизнь в Лондоне, конечно, хватит, но основная сумма, скорее всего, уплывет в руки организаторов всей этой схемы. Эти люди действуют на международном уровне при поддержке западных юридических фирм, пиар-агентств, лоббистов в политических кругах. Когда дело идет о крупном иностранном капитале, то такие разбирательства всегда проходят под присмотром западных спецслужб. 

Фархад Ахмедов обратился в Зюзинский районный суд с иском о восстановлении утраченного делопроизводства о расторжении брака. Он справедливо рассчитывал на поддержку в собственной стране. Суду были представлены документы, доказывающие, что делопроизводство в Зюзинском суде существовало, но было утрачено.  

Однако 4 июля сего года Зюзинский суд отказался принимать эти документы во внимание. Судья Татьяна Соленая не посчитала необходимым заслушать показания судьи, который вел бракоразводный процесс Ахмедовых в 2000 году. Почему она так поступила? Заслушать такого свидетеля было просто необходимо для того, чтобы прояснить обстоятельства дела. Но у Татьяны Соленой, очевидно, не было намерения выяснить правду. 

16 октября уже Московский городской суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции. И также отказался заслушивать свидетелей и рассматривать представленные доказательства. Это уже признак "круговой поруки", когда решения принимают "решалы", а не слуги Закона. И подставляют своими действиями не только Фархада Ахмедова, но интересы России, льют воду на мельницу западной санкционной машины, которая катком давит на российскую экономику. 

Вместо эпилога 

Руководство страны призывает российских предпринимателей возвращать капиталы на родину, чтобы деньги работали на Россию и ее интересы. Фархад Ахмедов один из тех бизнесменов, кто услышал этот призыв и намерен ему следовать. Но юридическая тяжба с экс-супругой не позволяет ему это намерение осуществить в полной мере.

А в самой России ему не только не подставляют плечо, но создают формальные основания, которые позволяют английскому суду на законных основаниях арестовывать имущество и счета Ахмедова. Нож в спину российского предпринимателя родная судебная система вгоняет еще глубже вместо того, чтобы защитить законные права бизнесмена. 

Фархад Ахмедов продолжает борьбу. В настоящее время он планирует многомиллиардные инвестиции в российскую экономику. Но западная судебная машина тормозит этот процесс, а российская судебная система странным образом этому способствует. И это уже не обыкновенная коррупция. Это политика. Поэтому очень важно привлечение внимания широкой общественности к такого рода фактам. Ведь подобные "судебные ошибки" в пользу "доброжелателей" России возможны не только в данном конкретном деле. 

Запад объявил глобальную охоту на "русские деньги". И у него, к сожалению, есть сообщники в нашей стране.

Автор: Иван Поляков21 октября 2018, 16:34

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