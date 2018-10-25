Роскошная Батурина обскакала экс-жену Рыболовлева и дочку Ротенберга

Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Президент компании Inteco Management лидирует в списке, который составляет издание Forbes, шестой год подряд.

Состояние супруги бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова в этом году увеличилось на 200 миллионов – до 1,2 миллиарда долларов. Елена Батурина занимает неплохую позицию и в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2018 год – она на 79-й строчке.

Второй оказалась Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries поднялась с пятой позиции, потеснив Елену Рыболовлеву. Выручка интернет-магазина Бакальчук в 2017 году выросла на 40% – до 63,8 миллиарда рублей.

Третье место в списке заняла Елена Рыболовлева. В рейтинг она попала благодаря бракоразводному процессу. После развода с миллиардером, владельцем футбольного клуба "Монако" Дмитрием Рыболовлевым, ей достались 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии.

Лилия Ротенберг – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга – на седьмой строке. В апреле 2018-го она стала владельцем 33%-ной доли в компании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше эта доля принадлежала ее отцу, а затем брату, Игорю Ротенбергу.

Одним из новичков рейтинга Forbes стала акционер холдинга En+ Полина Дерипаска, супруга Олега Дерипаски. В этом году она уже дебютировала в рейтинге богатейших бизнесменов России, заняв 189-е место. Позже Минфин США включил Олега Дерипаску и En+ в санкционный список, и капитализация компании упала более чем в два раза.

Ольга Белявцева, член совета директоров компании "Прогресс Капитал", также вошла в пятерку самых богатых женщин России, передает RT. Совокупное состояние 25 участниц рейтинга превысило девять миллиардов долларов.