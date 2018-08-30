Опубликован рейтинг самых влиятельных людей России

Рейтинг ста самых влиятельных чиновников России опубликовал журнал Forbes. На первой строчке Владимир Путин – российский президент ранее занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира.

Самых влиятельных россиян выбирали из 1500 человек. В их числе – 200 самых богатых бизнесменов страны, руководители 300 крупных компаний и банков, спикеры обеих палат парламента, представители региональных властей и руководители силовых структур.

Учитывались такие параметры, как число сотрудников и размер выручки компании, возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на отрасли, а также близость к президенту и партии власти.

Места в первой десятке влиятельных людей России вслед за Путиным заняли Герман Греф и Алексей Миллер, на 10-й позиции – Вагит Алекперов.

1. Президент России Владимир Путин.

2. Председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.

3. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

4. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

5. Председатель правительства России Дмитрий Медведев.

6. Генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

7. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

8. Директор ФСБ Александр Бортников.

9. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

10. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

Места во второй десятке самых влиятельных россиян распределились между министром финансов Антоном Силуановым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и несколькими богатейшими. На 21 месте – глава МИД России Сергей Лавров, а министр обороны Сергей Шойгу – на 30-м. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занял в рейтинге влиятельных людей России почетную сотую строку.