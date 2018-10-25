Не могут сказать правду: люди в масках после бойни запугали Керчь

В деле о керченской бойне появились некие люди в масках. В соцсетях утверждают, что таинственные сообщники керченского убийцы запугали очевидцев, которые не раскрывают деталей трагедии.

Студенты и преподаватели Керченского политехнического колледжа запуганы. Они не могут рассказать правду о бойне, опасаясь за свою жизнь. С такими утверждениями выступает пользователь Twitter "RoksolanaToday&Крым", который ссылается на анонимные источники.

"Неужели всех запугали и купили, что они не могут сказать правды о перилах, о людях в масках, о тех, кто стрелял. Моя версия такая: парня и его сообщников подставили, сказав им, что это просто учения. Ребята думали, что все не по-настоящему, но как только все началось, и они поняли, что все серьезно, их убрали", – пишет автор поста.

Между тем Киев утверждает, что керченская бойня была спланированным терактом. Украинские власти даже начали собственное расследование – они до сих пор считают Крым своей "временно оккупированной" территорией.

Керчь теракт

Жаль и страшно...

Что еще будет...

жуткое совершенно pic.twitter.com/pJHBli88mM — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 25 октября 2018 г.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, после чего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. 50 человек были ранены. Росляков застрелился.

Две раненые девушки идут на поправку. Они были доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

Одна из студенток, пострадавших в керченской бойне, поступила в больницу с осколочными ранениями живота, проникающими ранениями печени и кишечника. У второй - множественные переломы костей голени с повреждением сосудов. Обе пациентки были прооперированы. Они уже отключены от аппарата искусственной вентиляции легких и переведены в палату, передает ТАСС.