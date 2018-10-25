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Общество

Откуда берутся истории о шпионах-отравителях

Фото: GLOBAL LOOK press/Kirill Pochivalov
Таинственно исчезнувший информатор из расследования "Новой газеты" объявился в полиции. Валерий Амельченко пришел в отделение Кировского района Санкт-Петербурга и попросил прекратить его розыск.
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Нашумевшее расследование скандального журналиста Дениса Короткова о похождениях российского шпиона-отравителя Валерия Амельченко оказалось выдумкой от начала до конца. Как сообщает издание "Фонтанка", Амельченко в присутствии своего адвоката дал объяснения следователям и заявил, что преступлений в отношении него не совершалось.

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Напомним, в своей статье Коротков рассказал о встрече с таинственным гражданином, поведавшим ему историю своей поездки в Сирию для испытания на людях какого-то отравляющего вещества. Также он заявил, что принимал участие в нападении на оппозиционных блогеров, которым вкалывали некую отраву.

Сразу после интервью осведомитель исчез и три недели не выходил на связь, полиция объявила его в розыск. По версии самого Амельченко, исчезновение было организовано журналистом Коротковым. Некоторое время назад их познакомил некий Андрей Михайлов, время от времени дававший Амельченко различную работу, за которую прилично платил.

Фото: t.me/go338

На этот раз он предложил ему на пару стать героями статьи и сыграть роль двух информаторов. Дело нехитрое – выучить заранее написанный текст, а потом пересказать своими словами. Тексты приносил Коротков.

С самого начала Амельченко заподозрил, что их беседы с журналистом записываются. А когда Коротков узнал, что Валерий бывал за границей, тут же попросил у него фотографии, сказав, что они пригодятся в работе. Он даже просил Амельченко снова отправиться за рубеж, суля щедрое вознаграждение.

Фото: t.me/go338

Как утверждает в своих показаниях информатор (они опубликованы в Telegram-канале "388"), однажды Коротков назначил ему встречу – якобы для того, чтобы передать 20 тысяч евро. Вместо этого он усадил своего героя в машину и увез за город. Поначалу "супершпион" мерз на холоде в палатке, потом его поселили в деревенском доме, настрого запретив высовываться. Деньги, правда, привезли – завернутыми в ту же "Новую газету" – но куда меньше, чем обещали вначале.

Таким образом, благодаря Амельченко методы журналиста, который известен тем, что слил в Сеть данные российских военных, борющихся с террористами в Сирии, стали достоянием общественности. Денис Коротков сотрудничает с "Новой газетой" и с питерской "Фонтанкой", любит давать  интервью оппозиционным СМИ, в которых не стесняясь говорит о наличии у него персональных данных на наших бойцов.

25 октября 2018, 21:23

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