Таинственно исчезнувший информатор из расследования "Новой газеты" объявился в полиции. Валерий Амельченко пришел в отделение Кировского района Санкт-Петербурга и попросил прекратить его розыск.

Нашумевшее расследование скандального журналиста Дениса Короткова о похождениях российского шпиона-отравителя Валерия Амельченко оказалось выдумкой от начала до конца. Как сообщает издание "Фонтанка", Амельченко в присутствии своего адвоката дал объяснения следователям и заявил, что преступлений в отношении него не совершалось.

Напомним, в своей статье Коротков рассказал о встрече с таинственным гражданином, поведавшим ему историю своей поездки в Сирию для испытания на людях какого-то отравляющего вещества. Также он заявил, что принимал участие в нападении на оппозиционных блогеров, которым вкалывали некую отраву.

Сразу после интервью осведомитель исчез и три недели не выходил на связь, полиция объявила его в розыск. По версии самого Амельченко, исчезновение было организовано журналистом Коротковым. Некоторое время назад их познакомил некий Андрей Михайлов, время от времени дававший Амельченко различную работу, за которую прилично платил.





На этот раз он предложил ему на пару стать героями статьи и сыграть роль двух информаторов. Дело нехитрое – выучить заранее написанный текст, а потом пересказать своими словами. Тексты приносил Коротков.

С самого начала Амельченко заподозрил, что их беседы с журналистом записываются. А когда Коротков узнал, что Валерий бывал за границей, тут же попросил у него фотографии, сказав, что они пригодятся в работе. Он даже просил Амельченко снова отправиться за рубеж, суля щедрое вознаграждение.





Как утверждает в своих показаниях информатор (они опубликованы в Telegram-канале "388"), однажды Коротков назначил ему встречу – якобы для того, чтобы передать 20 тысяч евро. Вместо этого он усадил своего героя в машину и увез за город. Поначалу "супершпион" мерз на холоде в палатке, потом его поселили в деревенском доме, настрого запретив высовываться. Деньги, правда, привезли – завернутыми в ту же "Новую газету" – но куда меньше, чем обещали вначале.

Таким образом, благодаря Амельченко методы журналиста, который известен тем, что слил в Сеть данные российских военных, борющихся с террористами в Сирии, стали достоянием общественности. Денис Коротков сотрудничает с "Новой газетой" и с питерской "Фонтанкой", любит давать интервью оппозиционным СМИ, в которых не стесняясь говорит о наличии у него персональных данных на наших бойцов.