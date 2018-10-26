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Общество

Дождались: Россию обвинили в отправке бомб политикам США

Фото: Dni.Ru
Вашингтон нашел "руку Кремля" в деле об отправке посылок с бомбами политикам в США. За этим могла стоять Россия, которая хочет разделить американское общество.
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Поиски отправителя смертельных посылок ведутся в штатах Нью-Йорк и Флорида. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на ФБР, власти отследили путь почтовых отправлений. Они пришли к выводу, что несколько из них прошли сортировку во Флориде – следовательно, были отправлены из этого штата.

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Тем временем вину за разразившийся сандал возложили на Москву. За отправкой взрывных устройств политикам в США могла стоять Россия, заявил в эфире MSNBC ведущий Чак Тодд.

"Я боюсь, что это тоже может быть какая-то российская операция. В некотором смысле мы не можем исключать какие-либо варианты. Россия пытается разделить американское общество", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в США направили взрывные устройства десяти знаменитостям. Посылки были адресованы бывшему лидеру США Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, актеру Роберту Де Ниро, бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и другим.

Бомбы до адресатов не дошли – их удалось обнаружить и обезвредить, напоминает телеканал "360". На некоторых пакетах были исламские символы, однако спецслужбы считают, что это сделано для отвода глаз.  

Напомним, что в последнее время Россию обвиняют во всех постигающих США неприятностях, в том числе во вмешательстве в американские выборы. Кроме того, Вашингтон поддерживает Лондон, бездоказательно обвинивший Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Автор: Андрей Евлампиев26 октября 2018, 09:00
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