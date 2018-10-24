Мир в панике: известных политиков забросали бомбами

Неизвестный злоумышленник держит в страхе Вашингтон и Нью-Йорк: известные политики, и не только они, получили по почте смертельные посылки с бомбами. Спецслужбы успели обезвредить взрывные устройства до того, как они попали в руки адресатам.

Американская полиция, ФБР и даже секретная служба, отвечающая за безопасность президента, подняты по тревоге. Перехвачены, по крайней мере, четыре посылки с бомбами, отправленные по почте.

В смертельных коробках были примитивные, но вполне себе работоспособные взрывные устройства. Они предназначались политикам Хилари и Биллу Клинтон, Бараку Обаме, финансисту Джорджу Соросу.

Посылки также были отправлены в офис крупнейшей американской компании CNN и даже в Белый дом. Правда, ближе к вечеру пресс-служба американской администрации объявила, что Трампу никто ничего не посылал.





Все началось в понедельник, 22 октября. В тот день взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса. Полиция сообщила, что устройство не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв. Сороса в тот момент не было дома.

Эксперт Виталий Вехов в эфире радио Sputnik предположил, кто мог желать зла известному финансисту. Например, ему могли отомстить за цветные революции, организатором которых был когда-то финансист.





"Он финансировал так называемые цветные перевороты во многих странах и за эту свою бурную деятельность нажил немало врагов – как среди обычных граждан, которые так или иначе пострадали в результате этих переворотов, так и в каких-то более влиятельных кругах", – сказал аналитик.

За что бомбу прислали в офис телекомпании CNN, тоже нетрудно догадаться: у журналистов всегда врагов хватает. Ну, а у таких политических монстров, как чета Клинтон или Обама – злопыхателей уж точно выше крыши.





В Америке сразу же вспомнили Теодора Казински, больше известного как Унабомбер. В свое время этот математик, социальный критик, террорист и анархист развернул в Штатах грандиозную кампанию по рассылке бомб по почте.

С 1978 по 1995 год Казински отправил в посылках 16 бомб, целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибло три человека и 23 было ранено. Террорист-одиночка объяснял, что его бомбы были крайней мерой, необходимой для того, чтобы привлечь внимание к процессу уменьшения человеческой свободы в обществе из-за современных технологий.





Для ФБР Унабомбер стал одной из самых дорогостоящих целей. Его не могли найти почти 20 лет, а когда все-таки поймали, Казински очень долго пытался с помощью адвокатов признания его невменяемым. В итоге террорист все-таки был отправлен за решетку: он получил восемь пожизненных сроков и до сих пор отбывает наказание в одной из тюрем штата Колорадо.

В 2012 года Казински предоставлял свою текущую информацию в ассоциацию выпускников Гарвардского университета, который он окончил в 1962 году. Свои восемь пожизненных заключений он записал в графу "Достижения" и указал занятие в настоящее время – узник.