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Общество

Побоище в прямом эфире: депутаты устроили драку в студии (видео)

Кадр youtube.com
Битву в прямом эфире телеканала "Прямой" устроили украинские политики. Диспут о ситуации в стране перерос во взаимные оскорбления и потасовку.
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Бывшего министра здравоохранения Украины, депутата Верховной рады Олега Мусия обвинили в коррупции. С нелицеприятными заявлениями выступил его оппонент на ток-шоу, глава общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей.

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Стороны диспута назвали друг друга "манипуляторами" и "классическими брехунами". Когда же словарный запас был исчерпан, в ход пошел беспроигрышный аргумент – стакан воды в лицо сопернику.

Бойцов в конце концов разняли. Шерембей отделался расцарапанной шеей. Он извинился перед зрителями за драку, но добавил, что не собирается молча терпеть оскорбления.

Ранее Dni.Ru писали, как гей-парады стали причиной битвы в эфире украинского телеканала "Прямой". Отношения выясняли нардепы от "Воли народа" и Радикальной партии.  

Сергей Шахов и Игорь Мосийчук не сошлись во мнениях относительно способов решения некоторых проблем ЛГБТ-сообществ. Несогласие плавно переросло в драку. По данным представителей телеканала, потасовка началась после того, как Шахов обвинил Мосийчука в посещении гей-парадов. Из студии народных избранников вывести удалось, но они продолжили сражение в лифте.

Автор: Андрей Евлампиев26 октября 2018, 12:51

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