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Поддерживал Крым: украинцы устроили пляски на костях Караченцова

Фото: GLOBAL LOOK press/Str
В украинских соцсетях и на новостных сайтах комментируют уход из жизни артиста Николая Караченцова. Кто-то получил удовольствие от смерти российского актера, кто-то пишет, что уходит эпоха.

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Как это часто бывает после ухода из жизни кого-то из известных россиян, на Украине начинается вакханалия: некоторые журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры. Так случилось и сейчас, когда умер Караченцов.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

На сайте издания "Обозреватель" под статьей о Караченцове развернулась нешуточная дискуссия с применением ненормативной лексики и оскорблений. Некто Андрей Мышаков назвал артиста "имперцем, который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев". "Мир стал чище и добрее", – заключает автор комментария.

"Беда. Такое ощущение, что часть жизни вырвана - столько эмоций связано с его ролями. Светлая ему память и спасибо за сделанное", – пишет другой пользователь.

А Владимир Грушенко отмечает, что Караченцов был "талантище". "Светлая и вечная ему память. Соболезнование родным и близким", – заключает автор комментария.

Сегодня, 26 октября, умер Николай Караченцов. Завтра ему исполнилось бы 74 года. Последним желанием артиста была встреча с друзьями на дне рождения.

Два последних дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии и находился в реанимации онкологической больницы. Сегодня утром у него отказали почки.

"Он уходил легко. Пытался что-то сказать, но ему было уже сложно. Но мы друг друга поняли", – рассказал о последних минутах артиста его сын Андрей.

В 2017 году у актера диагностировали рак легкого, он прошел несколько курсов химиотерапии и даже летал в Израиль на лечение. Сегодня Николай Караченцов умер.

Автор: Александр Комаров26 октября 2018, 15:38

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