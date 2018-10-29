США направили авиацию к Крымскому мосту
Помимо "Посейдона", в полете у южного побережья России участвовал разведывательный беспилотник американских ВВС Global Hawk. О маневрах сообщил ресурс PlaneRadar.
По имеющимся сведениям, "Посейдон" облетел побережье Крыма и Краснодарского края. К главной базе российского Черноморского флота – Севастополю – он приблизился на расстояние 35 километров.
В последнее время в регионе отмечается повышенная активность американской разведки. На прошлой неделе в районе Крыма и Краснодарского края был замечен самолет RC-135V. В Москве неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон пока игнорирует просьбы российского оборонного ведомства.
Не исключено, что возросшая активность Запада в регионе связана с недавно открывшимся Крымским мостом. Украина призывала нанести удар по трассе через Керченский пролив. Эта идея нашла поддержку в американской прессе, поэтому разведывательные мероприятия могут предшествовать подготовке вооруженной акции.
Ну а пока Крымский мост ставит новые рекорды. Со дня открытия трассы до конца октября по ней проехали больше трех миллионов транспортных средств. Среднесуточная интенсивность с начала октября превышает девять тысяч автомобилей в сутки, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Почти 20% трафика составили грузовые машины. За последний месяц по дороге через Керченский пролив в направлении Крыма проехали 24 тысячи грузовиков. В обратную сторону по Крымскому мосту передвигались 22,5 тысячи транспортных средств.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть трассы через Керченский пролив. Глава государства лично проехал по дороге за рулем КамАЗа.
Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста: рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие намечено на следующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.
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