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У украинского министра обнаружили шизофрению

Владимир Омелян. Фото: GLOBAL LOOK press/Str/ZUMAPRESS.com
Смелый проект опубликовал в соцсети министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он назвал Незалежную будущим мировым центром по производству батарей и электрокаров.
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Логика украинского чиновника проста. Крупные залежи лития и кобальта обеспечат стране лидерство в производстве батарей и электрокаров. А чтобы проект воплотился в реальность, надо немного – Верховной раде принять составленный Омеляном 15-летний план превращения Украины в суперцентр по обеспечению мира этой техникой.

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Пользователи Facebook не сразу поняли – шутит министр или серьезен. Судя по комментариям, победила вторая точка зрения, после чего у чиновника диагностировали шизофрению.

Тем не менее, Омеляна пытались привести в чувство, напоминая ему, чем на самом деле богат Киев. Ему напомнили, что месторождения кобальта и лития, на которые министр возлагает столь большие надежды, давно "отдали за копейки в нужные руки". А Киев сегодня, скорее всего, может стать центром вымирания.

Общими усилиями комментаторы собрали в посте все достоинства нынешней Украины. Страну, по общему мнению, можно назвать центром "нищеты, криминала и бегства населения", а также коррупции и вранья.

При этом пользователи вспомнили обещания президента Незалежной. Если верить Петру Порошенко, Украина уже стала космической, ядерной и аграрной сверхдержавой, а также газовым хабом.

Украинского министра также назвали сказочником. Омеляну напомнили, что для производства этих батарей и электрокаров нужны технологии, остатки которых нынешняя власть успешно уничтожает и распродает.

Автор: Андрей Евлампиев30 октября 2018, 20:22
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