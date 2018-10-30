У украинского министра обнаружили шизофрению
Логика украинского чиновника проста. Крупные залежи лития и кобальта обеспечат стране лидерство в производстве батарей и электрокаров. А чтобы проект воплотился в реальность, надо немного – Верховной раде принять составленный Омеляном 15-летний план превращения Украины в суперцентр по обеспечению мира этой техникой.
Пользователи Facebook не сразу поняли – шутит министр или серьезен. Судя по комментариям, победила вторая точка зрения, после чего у чиновника диагностировали шизофрению.
Тем не менее, Омеляна пытались привести в чувство, напоминая ему, чем на самом деле богат Киев. Ему напомнили, что месторождения кобальта и лития, на которые министр возлагает столь большие надежды, давно "отдали за копейки в нужные руки". А Киев сегодня, скорее всего, может стать центром вымирания.
Общими усилиями комментаторы собрали в посте все достоинства нынешней Украины. Страну, по общему мнению, можно назвать центром "нищеты, криминала и бегства населения", а также коррупции и вранья.
При этом пользователи вспомнили обещания президента Незалежной. Если верить Петру Порошенко, Украина уже стала космической, ядерной и аграрной сверхдержавой, а также газовым хабом.
Украинского министра также назвали сказочником. Омеляну напомнили, что для производства этих батарей и электрокаров нужны технологии, остатки которых нынешняя власть успешно уничтожает и распродает.
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