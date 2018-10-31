Российский ведущий возмутил дикой шуткой о смерти миллиардера

Журналист ОТР Петр Кузнецов продемонстрировал черный юмор в своем Twitter-аккаунте. Однако пользователи Сети его не оценили.

"Вертолет владельца Лестера Вичая Сривадханапрабха разбился у стадиона. Соболезнования ведущим новостей" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написал Петр. Комментарии разгневанных подписчиков не заставили себя ждать.

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Циничный "прикол" пришелся россиянам не по душе. "Шутить на эту тему ну как-то неуместно от слова совсем. Не ожидал", "Отписываюсь. Все нормальные люди должны сделать то же", "Я просто написала жалобу администрации сайта. Дичь какая-то и до сих пор не удалена", "Че то перебор. Пожалуй, лучше отпишусь", "В этот раз не смешно!" – возмутились фолловеры. Кузнецов отвечать на критику пользователей Сети не стал.

Вертолёт владельца Лестера Вичая Сривадханапрабха разбился у стадиона. Соболезнования ведущим новостей — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 27 октября 2018 г.

Напомним, тайский миллиардер Вичай Сривадханапрабх разбился 27 октября на вертолете после матча английской Премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом". Авария произошла на парковке домашнего стадиона "лис" "Кинг Пауэр".

Вертолет загорелся еще в воздухе. Трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Вместе с миллиардером на борту находились два сотрудника его компании.

