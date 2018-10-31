Путину рассказали о родах на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова встретилась с главой государства Владимиром Путиным. Она рассказала о героических и комических эпизодах, случившихся во время выборов.

Во время торжественного мероприятия, посвященного 25-летию российской избирательной системы, глава ЦИК рассказала, что членам комиссии часто приходилось работать в тяжелых условиях. Они добирались до участков на вертолетах, вездеходах, лодках, привозили бюллетени на полярные станции. Кроме того, они занимались развозом гуманитарной помощи – доставляли медикаменты и детское питание в отдаленные регионы.

Памфилова сообщила, что на Камчатке члены избиркома спасли жизнь оленевода, получившего серьезную травму. "В тундре, на Камчатке, спасают жизнь оленевода. Получил травму серьезную, буквально они спасли его от смерти", – поведала она. В Тюменской области помогали людям, которые практически "замерзали на дороге", а в Республике Тыва принимали роды у одной из избирательниц.

Руководитель участковой избирательной комиссии в Норильске спасла жизнь гражданину, у которого случился сердечный приступ. "Пришел избиратель, стало с сердцем плохо. Не растерялась – стала делать искусственное дыхание, массаж сердца, пока приехала скорая. Фактически спасла человека от гибели", – цитирует главу ЦИК Life.ru.

В свою очередь президент отметил, что россияне стали воспринимать выборы как необходимое участие в жизни государства. Они верят, что могут влиять на развитие региона, города, поселка и всей страны. Такое серьезное отношение людей к выборам, по мнению Путина, во многом является заслугой Центральной избирательной комиссии.