Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова изучила данные о втором туре выборов в Приморье. Она предложила признать их недействительными.

До этого были аннулированы данные только на некоторых участках Владивостока. Памфилова заявила, что в этом случае никаких специальных дополнительных проверок не требуется – достаточно имеющейся у комиссии информации.

Глава ЦИК уточнила, что до определенного момента выборы в Приморье были прозрачными, но после второго тура утром данные последних протоколов долго не вводились. Затем в ТИК появились пожарные, которые ограничили комиссии доступ к бумагам, передает EG.ru.

Высказали свое отношение к ситуации с отменой выборов главы Приморья и в Кремле. "Мы видим, как развивается ситуация, по заявлениям ЦИК и по заявлениям из Владивостока. Все это идет в русле того, что говорил Путин. Подобную позицию ЦИК в Кремле ценят и поддерживают", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что временно исполняющий обязанности назначается указом главы государства. "В настоящий момент им является Тарасенко. Если будут иные решения – или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, вы об этом узнаете", – цитирует Пескова ТАСС.