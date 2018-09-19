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Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов

Фото: GLOBAL LOOK press/ALEXEY BYCHKOV
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова изучила данные о втором туре выборов в Приморье. Она предложила признать их недействительными. 
прочитано 2486 раз

До этого были аннулированы данные только на некоторых участках Владивостока. Памфилова заявила, что в этом случае никаких специальных дополнительных проверок не требуется – достаточно имеющейся у комиссии информации.

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Глава ЦИК уточнила, что до определенного момента выборы в Приморье были прозрачными, но после второго тура утром данные последних протоколов долго не вводились. Затем в ТИК появились пожарные, которые ограничили комиссии доступ к бумагам, передает EG.ru.

Высказали свое отношение к ситуации с отменой выборов главы Приморья и в Кремле. "Мы видим, как развивается ситуация, по заявлениям ЦИК и по заявлениям из Владивостока. Все это идет в русле того, что говорил Путин. Подобную позицию ЦИК в Кремле ценят и поддерживают", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что временно исполняющий обязанности назначается указом главы государства. "В настоящий момент им является Тарасенко. Если будут иные решения – или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, вы об этом узнаете", – цитирует Пескова ТАСС.

Автор: Валерия Нарская19 сентября 2018, 13:41

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