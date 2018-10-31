Киев обвинил ФСБ в вербовке жен украинских военных

Сотрудники российских спецслужб вербуют жен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). ФСБ склоняет к сотрудничеству женщин, когда те ездят к родственникам в Россию, ДНР или ЛНР, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Охота на шпионов на Украине затронула семьи военнослужащих ВСУ. Их близких родственников, которые приезжают в Россию, а также в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, вербуют сотрудники ФСБ и спецслужб, заявили в СБУ.

По версии украинских спецслужб, речь идет по крайней мере о трех женщинах. Сотрудники ФСБ пытались получить информацию о воинских званиях, должностях, месте службы и обязанностях их мужей. Кроме того, их интересовали любые сведения о подразделениях, где служат военные.

Вернувшись в Незалежную, жены офицеров сразу отправились в СБУ, где все рассказали. Украинские спецслужбы опубликовали видео, где они сообщают о подробностях вербовки. Одна из них говорит, что была завербована в Санкт-Петербурге, другая – в донецкой Горловке, еще одна – в Антраците на территории ЛНР, передает "ЦарьградТВ".

Рассказы "жертв" полны ужасных деталей. Так, женщины утверждают, что на них осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом на въезд и выезд из России. Кроме того, обещали бросить в подвал к уголовникам и устроить неприятности родственникам, у которых гостили жены украинских офицеров.

На прошлой неделе начальник Главного управления разведки Минобороны Павел Яцюк заявил, что на Украине действует агентурная сеть российских спецслужб. Она ежедневно осуществляет "деструктивные мероприятия" на территории страны. По словам Яцюка, разведчики и сотрудники СБУ задокументировали "процесс вербовки российскими спецслужбами граждан Украины, России и других государств".